Un drame s'est déroulé aux États-Unis, dans l’État de Floride, où une femme de 77 ans a volontairement mis fin aux jours de son mari qui se trouvait à l'hôpital. Ce dernier, très mal en point, était dans une phase terminale et la mort n'était plus loin. De commun accord avec sa femme, décision fut prise d'en finir le plus rapidement possible. C'est ainsi que la compagne, Ellen Gilland, s'est procuré une arme à feu puis s'est rendue à l'hôpital.

Quelques jours auparavant, le couple avait eu une discussion et l'époux, Jerry Gilland avait demandé à sa femme d'atténuer sa souffrance. Jerry voulait se suicider lui-même, mais il n'a pas eu le courage de passer à l'acte. Ellen ne voulait pas vivre sans son mari et ils prirent la décision de mourir ensemble lors d'une fusillade.

Le samedi 21 janvier, la femme a donc tiré sur son époux. Elle s'est ensuite isolée dans une chambre et a essayé de se suicider. Cependant, les forces de police ont réagi avec promptitude en se déplaçant sur les lieux. Les policiers ont pu intervenir avant que la septuagénaire n'exécute son projet.

Il faut noter que la vieille dame n'a fait aucun mal au personnel soignant. Personne n'a été blessé. "Même après le premier coup de feu, elle n'a jamais essayé de se lever et de partir, et tout est resté confiné dans la pièce" dira un des premiers responsables de la police locale. Arrêtée, Ellen Gilland fut transférée dans une prison locale. Selon des sources policières, la femme est très triste, elle qui était entrée dans une dépression suite à la dégradation de l'état de santé de son mari. Elle est accusée de meurtre au premier degré.