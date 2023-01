Un petit avion s’est écrasé dans le comté de Westchester, dans l’État de New York, en raison de problèmes de moteur. C’est ce qu’a fait savoir jeudi la chaîne NBC New York, se référant à la Federal Aviation Administration (FAA). Selon la source, un petit avion, reliant l’aéroport international de New York - John-F.-Kennedy à l’aéroport du comté de Cuyahoga, dans l’État de l’Ohio, s’est écrasé en raison de problèmes de moteur. Le pilote a signalé des problèmes de moteur vers 17 h 25, a indiqué la FAA . Quelques instants plus tard, les contrôleurs aériens de la FAA auraient perdu le contact radar et radio avec l'avion alors qu'il s'approchait de l'aéroport, situé à White Plains, New York .

Finalement, l'épave d'un avion et les corps de deux victimes ont été retrouvés suite à un crash plus tôt jeudi soir. L'avion a été retrouvé dans les arbres, selon PIX11 . Des équipes de recherche et de sauvetage parcouraient la zone entourant l'aéroport de Westchester, y compris à proximité de Rye Lake. Les conditions météorologiques auraient eu un impact sur les efforts de recherche alors que des tempêtes se déversaient dans la région.