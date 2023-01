Les faits se sont déroulés à Baton rouge en Louisiane. Une jeune américaine du nom de Briana Lacost et âgée de 25 ans, est accusée d'avoir poignardé son petit ami qui a uriné dans leur lit. Le jeune homme dont le nom n'a pas été rendu public s'est retrouvé aux soins à l'hôpital et Briana Lacost, sa petite amie a été inculpée pour tentative de meurtre. Dans sa défense, l'accusée s'est justifiée en arguant la légitime défense dans une bagarre avec son petit ami. Elle affirme que ce dernier a tenté de l'étrangler, elle n'aurait donc pas eu d'autre choix que de se défendre.

L'homme a dit aux enquêteurs qu'il dormait lorsque Briana Lacost l'a réveillé et a commencé à le frapper pour avoir mouillé son lit. Il a, selon lui, essayé de la retenir, mais qu'elle aurait continué à le frapper. Les deux jeunes qui sont en relation amoureuse aurait passé la nuit dans le même lit après avoir bu la veille. À son réveil, Briana Lacost aurait constaté que ce dernier a uriné dans le lit. Une bagarre a ensuite éclaté, et la jeune femme l'aurait poignardé. Elle raconte à la police qu'elle s'est défendue avec un couteau lorsque son petit ami a commencé à l'étouffer pendant le combat. Le jeune homme a été ensuite transporté à l'hôpital pour le coup de couteau reçu sur le côté gauche du torse. Les examens ont révélé que la victime a un poumon perforé. Briana Lacost a été accusée de tentative de meurtre pour cet acte. L'affaire a été transférée au tribunal. Les deux partenaires sont en couple depuis un an et demi.