L'acteur britannique Julian Sands est porté disparu depuis 6 jours. Il était parti le vendredi 13 janvier pour une randonnée dans les montagnes en Californie et n'est plus revenu. La police a enclenché les recherches pour le retrouver mais la tempête qui frappe la région rend la tâche difficile.

Julian Sands, un célèbre acteur britannique de 65 ans, a entrepris une randonnée dans la région du Mont Baldy en Californie. L'acteur a décidé d'aller camper sur la montagne haute de 3.070 mètres malgré de vents forts transformant la neige en glace dans la région. Parti le vendredi dernier, l'acteur n'est plus revenu. Sa famille très inquiète a alerté la police du comté de San Bernardino qui a entamé sa recherche depuis dimanche. «La famille de Julian a signalé sa disparition vendredi, mais il n'a été identifié publiquement comme le randonneur disparu que mercredi – plusieurs centimètres de neige sont tombés sur la montagne depuis sa disparition», a annoncé le site TMZ. La police a déclaré à la police que les recherches sont complexes en raison du mauvais temps. Cela rend difficile l'avancée des agents qui ont mis une pause en raison d'un risque d'avalanche.

Selon le site TMZ, la police a lancé des drones et des hélicoptères pour poursuivre les recherches. Des informations et avertissements des autorités locales annoncent plusieurs décès dont deux randonneurs dans la région en raison du mauvais temps. De violents vents suivis d'avalanches de glaces s'abattent sur la Californie depuis plusieurs semaines. L'acteur britannique Julian Sands âgé de 65 ans devenu célèbre pour son rôle dans le film de James Ivoy, aux côtés de Maggie Smith et Helena Bonham Carter. Il joue à Hollywood depuis les années 1980 et est passé dans plusieurs séries télévisées américaines telles que «Smallville» et «Elementary», ainsi que dans de nombreux films dont «Leaving Las Vegas», «Millenium» et «Ocean's Thirteen».