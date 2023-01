Le pitbull d'un jeune homme a mortellement attaqué une fillette d'une maison voisine dans une ville en Louisiane aux États-Unis. L'animal qui était laissé en liberté par son jeune propriétaire s'est introduit dans la cour et s'est attaqué violemment à Sadie Davila âgée seulement de 7 ans. Conduite à l'hôpital, elle a succombé à ses blessures. La police a annoncé que le pitbull a été euthanasié et que le propriétaire de 20 ans a été mis en examen pour homicide par négligence.

Ce vendredi 06 janvier 2023, une fillette a trouvé la mort de la plus horrible des manières. Alors qu'elle était seule dans la cours de sa maison familiale en Louisiane, la jeune Sadie Davila a été attaquée par un pitbull, une race de chien de type terrier. Selon des témoignages, un membre a tenté vainement de l'arracher de l'attaque mais l'animal ne l'a pas laché. La fillette blessée a été conduite en urgence à l'hôpital. Les médecins ont constaté des impacts importants au visage et au crâne. Elle meurt peu de temps après son arrivée à l'hôpital selon indiqué la police. La mère de la fille décédée, Haley Anselmo a manifesté sa tristesse et son mécontentement. Elle demande à ce que justice soit faite.

«Mon bébé. Elle n'a que 7 ans. Mon mini moi. La lumière dans mon cœur. Les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. Ma famille est brisée. Merci de prier pour nous. Priez qu'ils portent plainte contre les propriétaires du chien et les tiennent pour responsables », a déclaré la mère de Sadie sur Facebook. Le père a également réagi en postant un message sur Instagram en hommage à sa fille. Mikey Davila est également touché par les circonstances.«RIP ma douce Sadie Elizabeth, 7 ans et qui nous a été enlevée de la manière la plus violente. Le monde est un endroit cruel. Tu étais la lumière dans mon cœur », a-t-il écrit.

La police a ouvert une enquête sut les circonstances du drame qui fait froid dans le dos. Après avoir interrogé le propriétaire du chien terrier, celui-ci a donné sa version. Erick Lopez, n'était pas à la maison au moment du drame selon sa déclaration mais il avoue qu'il laisse régulièrement son pitbull se promener dans la nature. Il est inculpé pour homicide par négligence. Le chien a quant à lui été euthanasié au cours de la même nuit dans laquelle le drame s'est produit selon le directeur du contrôle des animaux de la ville.