Aux États-Unis et plus précisément en Californie, sept personnes ont été tuées dans une fusillade ce lundi 23 janvier. Les forces de sécurité locales ont annoncé que le suspect a été mis aux arrêts. « Le suspect a été arrêté. Il n’y a plus de danger pour la population à cette heure », a noté sur le réseau social de l’oiseau bleu, le bureau de la shérif du comté de San Mateo. Le drame a eu lieu dans la ville de Half Moon Bay. On retient de la situation, qu’une autre victime est blessée.

Aucune raison...

Au cours d’une conférence de presse, la shérif, Christina Corpus a expliqué que la fusillade a été faite par un seul et même individu. Il est un travailleur agricole. Pour l’heure, aucune explication logique ne donne les raisons de cet acte selon la responsable de police. Le mis en cause a été arrêté devant les médias. Il est âgé de 67 ans. Dans son véhicule, une arme de poing semi-automatique a été retrouvée. Chunli Zhao aurait été retrouvé sur le parking du commissariat de Half Moon Bay.

Onze autres personnes tuées

La nouvelle fusillade intervient après qu’un tireur d’origine asiatique a tué onze personnes, il y a quarante-huit heures. Nombreux sont les hommes politiques américains qui se sont prononcés sur cette situation. « Je suis à l’hôpital pour rencontrer des victimes d’une fusillade de masse lorsqu’on m’éloigne pour m’informer d’une autre fusillade. Cette fois à Half Moon Bay. Tragédie après tragédie », a tweeté le gouverneur de Californie, Gavin Newsom.