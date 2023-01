(Que devient-on après la mort?) À un moment de sa vie, chaque être humain a eu à se poser mille et une questions relatives à la mort, sans pouvoir trouver de réponses. Qu'est-ce que la mort? Que devient-on après la mort? Qu'est-ce que la réincarnation? À quoi servent les messes, prières et aumônes en l'honneur des défunts? Dans cet article, le socio-antropologue, prêtre du Fâ et du Vodoun et consultant culturel Sylvain Adoho alias maître Bobos, le prêtre de l'Eglise Catholique Romaine le Père Arnaud Eric Aguénounon, l'Imam Tairou Radji Mountala, le maître de cours bibliques de l'Eglise du Christianisme Céleste Kotannon Gildas, et le pasteur de l'Eglise Protestante Méthodiste Théophile Dona Kpadonou apportent des réponses à ces questions.

Pour l'Iman et le maître des cours bibliques de l'Eglise du Christianisme Céleste, la mort est la séparation de l'âme d'un être humain avec son corps. Elle fait suite à l'appel de Dieu, lorsqu'une personne a fini sa mission sur la terre. ‹‹ La mort existait avant la vie puisque nous n'existions pas. Dieu nous a amené dans ce monde et on doit encore repartir ››, a expliqué l'imam Tairou Radji Mountala. La mort est le passage de la vie terrestre à la vie céleste après que le chrétien a répondu à l'appel du Dieu Éternel d'après le prêtre de l'Eglise Catholique romaine Arnaud Aguénounon. Le pasteur de l'Eglise Protestante Méthodiste Théophile Dona Kpadonou quant à lui, notifie que c'est une maladresse de dire qu'un chrétien est mort. Car, la mort est la séparation définitive avec Dieu. ‹‹ Lorsque les moments respiratoires d'un chrétien prennent fin, on dit que le chrétien a dormi dans le Seigneur ››, a-t-il clarifié.

Selon maître Bobos, socio-antropologue, prêtre du fâ et du vodoun et consultant culturel, ‹‹ l'univers est formé de quatre grands éléments: l'air, la terre, l'eau et le feu. Leur union forme l'éther, la vie. À la naissance, l'air uni les autres éléments. Cet air est appelé en fon ‹‹ jɔhɔn, jìjɔ sì hɔn ››, c'est -à -dire ‹‹ la porte de la naissance››. On parle de la mort lorsque ces éléments qui constituent ‘‘un ensemble’’ sont en séparation. ‹‹L'esprit est le feu sublimé et l'âme est l'eau sublimée en l'être humain ››, clarifie maître Bobos. En effet, lorsque le corps ne répond plus aux aspirations de l'âme et de l'esprit, ces derniers rejettent le corps explique-t-il. ‹‹Lorsqu'on doit quitter ce monde, c'est le feu qui commence par partir en premier. Il va à sa dimension, l'air va à sa dimension, l'eau va à sa dimension et on enterre la terre ››. En effet, la mort est une partie de la vie qui a besoin de la vie pour s'épanouir parce que la vie elle-même a besoin de la mort pour être. En réalité, la vie n'est pas détachée de la mort et la mort n'est pas détachée de la vie. Les deux ensembles constituent l'éternité.

Que devient-on après la mort ?

D'après le prêtre de l'Eglise Catholique, l'âme d'une personne à sa mort peut se retrouver au paradis, au purgatoire, ou en enfer. Le purgatoire est l'endroit où la personne qui a eu à commettre quelques péchés se retrouve après sa mort pour se purifier. Le temps que chaque personne doit passer au purgatoire dépend du poids de ses péchés. Toute personne qui a fait du bien durant sa vie terrestre, qu’elle soit chrétienne ou pas, se retrouvera avec Dieu son créateur au paradis. La personne qui pactise avec le diable va en enfer, la mort pour l'éternité, là où le diable est. L'enfer est là où vont les personnes qui défient Dieu et qui ne se convertissent pas jusqu'à terminer leur vie sur terre. Mais le purgatoire n'existe pas selon le pasteur de l'Eglise protestante méthodiste, le maître biblique de l'Eglise du Christianisme Céleste et l'imam. Il y a juste le paradis et l'enfer affirment-ils. Et chaque personne doit être jugée en fonction des actes qu'elle a commis sur terre avant que sa destination définitive ne soit déterminée. Le maître des cours bibliques de l'Eglise du Christianisme Céleste s'est appuyé sur Apocalypse chapitre 20 à partir du 12e verset pour expliquer cette réalité. ‹‹ Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, c'est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs vies d'après ce qui était écrit dans ces livres ››. Tout doit naître, grandir, vieillir, mourir et renaître. Donc il n'y a pas la mort en réalité, il n'y a que la vie éternelle explique maître Bobos. Il soutien alors qu'il n'y a que la réincarnation après la mort. ‹‹ Lorsque vous devez renaître, les seigneurs du karma calculent vos péchés enregistrés lors de votre existence antérieure pour décider de là où vous allez naître. Vous verrez le jour par des parents qui pourront vous conduire à payer vos dettes ou ceux par qui la nature pourra payer ses dettes envers vous ››. À en croire le maître biblique, la réincarnation existe dans la Bible. Il a affirmé que Jean Baptiste est la réincarnation du prophète Élie. Mais selon lui, toutes les âmes ne peuvent se réincarner. Seules les âmes spéciales pour lesquelles Dieu a confié des missions se réincarnent afin d'accomplir ces missions. Mais, le prêtre de l'Eglise Catholique, le pasteur de l’Eglise Protestante Méthodiste et l'imam ne reconnaissent pas l'existence de la réincarnation.

À quoi servent les messes, prières et aumônes en l'honneur des défunts?

‹‹ Les prières et autres jouent le rôle du 12e joueur sur le terrain de football. Tout ce que vous faites sur terre, vous allez payer. On peut faire des messes jour et nuit, à chaque seconde, vous allez payer. Si vous aviez empoisonné quelqu'un dans une existence antérieure, dans cette vie, vous pouvez souffrir d'un cancer de sang. ››, dixit maître Bobos. La nature ne connait ni bien ni mal, elle vous retourne juste ce que vous lui avez donné. L'être humain est la seule entité du monde qui paie des milliards de fois ses actes. Tous les autres êtres vont payer une seule fois. Parce que l'être humain est passé par tous les autres règnes avant d'être humain. Alors, chaque élément formant un règne en lui paie. Ce que vous faites en bien attire vers vous de bons anges et le mal attire de mauvais anges, des démons.

À votre mort, vous allez combattre les démons que vous avez attirés. Les messes et prières encouragent les défunts à affronter les démons qu'ils ont attirés vers eux. Une personne qui a fait du bien n'a pas besoin des messes et prières. Car, elle n'aura pas à affronter des démons. Elle aura la lumière nécessaire pour vite retrouver son unité afin de renaître. Mais, la personne qui a fait beaucoup de mal va errer. Lorsque les mauvaises personnes qui peinent à retrouver leur unité deviennent nombreuses, la nature elle-même s'en charge. Elle permet qu'un très grand homme comme Bouda, Houégbadja, Oroumila, Agrippa, Orphée et autres tombent. C'est ainsi que ces humains ayant commis beaucoup de mauvais actes obtiennent la lumière pour retrouver leur unité.

‹‹ C'est pour ça qu'on dit que Jésus a versé son sang pour sauver l'humanité ››, a ajouté Sylvain Adoho connu sous le nom de maître Bobos. Selon le prêtre de l'Eglise Catholique Romaine, les prières, messes et aumônes au nom des défunts aident l'âme de ces derniers à aller au paradis. Ces actes des vivants permettent de supprimer les péchés des âmes du purgatoire, d'écourter leur séjour au purgatoire, afin qu'ils se retrouvent purifiés pour rejoindre Dieu au paradis. Cependant, l'imam, le pasteur de l'Eglise Protestante Méthodiste et le maître de cours bibliques de l'Eglise du Christianisme Céleste ne partagent pas cet avis.

‹‹ Il n'y a pas de repentance après la mort ››, a affirmé le pasteur Théophile Dona Kpadonou. Prêtre de l'Eglise Catholique Romaine, prêtre de Vodoun, pasteur d'Eglise Protestante Méthodiste, maître de cours bibliques de l'Eglise du Christianisme Céleste et imam ont fourni des informations relatives à la mort, le devenu de l'âme après le décès d'une personne et l'utilité des messes, prières et aumônes pour les défunts, selon la conception de leurs religions respectives. La divergence de leurs avis est la preuve que la nature était, est et demeurera un mystère.