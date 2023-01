La salle des ambassadeurs du palais de la Marina de Cotonou a accueilli ce jeudi 12 janvier 2023 la cérémonie de présentation de vœux des corps constitués de la nation au Président Patrice Talon et à toute sa famille. Cette cérémonie s’est articulé en 3 étapes majeures. En premier lieu, les institutions de la République ont présenté leurs vœux au Chef de l’Etat. Ensuite, ceux des Forces de défense et de sécurité et enfin la présentation des vœux des membres du corps diplomatique accrédités au Bénin.

Tout d’abord c’est le président de l’Assemblée nationale sortant, Louis Vlavonou qui a ouvert le bal. Il a, dans son discours, salué les bonnes relations qui existent entre le gouvernement et les différentes institutions de la république. Et le président Patrice Talon pour lui répondre a abondé dans le même sens que la première autorité de l’Assemblée nationale béninoise sortante. A la suite de l’ensemble des présidents des institutions de la République, le Haut Commandement militaire avec à sa tête le chef d’Etat-major général des Forces armées béninoises, le Général Fructueux Gbaguidi a présenté les vœux de la grande muette au Président Patrice Talon en affirmant que l’armée prend l’engagement de poursuivre les missions qui sont les leurs.

Le Chef de l’Etat dans sa réponse au Général Fructueux Gbaguidi a déclaré que son engagement ainsi que celui de son gouvernement leur sont acquis. Le Chef suprême de l’armée béninoise a, entre autres, eu une pieuse pensée pour les familles des soldats qui ont perdu la vie sur le champ de bataille. Il a promis des équipements appropriés pour les Forces de défense et de sécurité et le recrutement dans tous les corps et a félicité la symbiose qui existe entre les unités. A la suite des Forces de défense et de sécurité, l’ensemble des diplomates, par la voix du doyen du Corps diplomatique accrédité au Bénin, ont présenté également leurs vœux du nouvel an au Président Patrice Talon.