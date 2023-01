Sorti tout malheureux des dernières élections législatives du dimanche 8 janvier 2023, le ministre des Sports Oswald Homéky s’est finalement prononcé sur cette défaite. Dans une publication teintée d’humour et d’ironie sur le réseau social Facebook, il faisait savoir qu’il se reconvertit dans le showbiz. Le probable nom de scène du ministre serait « DJ Vava ». Son commentaire est accompagné d’une photo qu’il a faite avec deux monuments de la musique africaine que sont Sagbohan Danialou et le Sénégalais Youssou Madjiguène N'Dour.

"Je m'en vais chanter avec les légendes"

« Vous avez refusé de voter pour moi non?! Merci hein!!! Je m’en vais chanter avec les légendes…Hagbè ft Youssou N’Dour ft DJ Vava!! Le son sera mortel…Disque d’or guidjoooo…Bon week-end! », a notamment publié sur Facebook le ministre des Sports béninois. La publication n’a pas manqué de faire rire les internautes. Alors que les uns assuraient lui avoir accordé leur suffrage, d’autres s’intéressaient à son nom de scène en riaient. Rappelons que le ministre Oswald Homéky était l’un des titulaires de la liste du parti Union progressiste le Renouveau (Up le Renouveau) lors des dernières élections législatives dans la 16ème circonscription électorale. Mais il a été compté à l’issue du scrutin dans les rangs des grands absents pour la 9ème législature. Comme lui, les ministres de la Décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotègnon, de l’Economie numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou seront absents au Parlement.