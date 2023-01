En Février de l'année dernière, la Russie lançait une offensive militaire en Ukraine après avoir reconnu des régions séparatistes. Près d'un an après, les combats se poursuivent toujours sur le terrain et les pertes dans chaque camp sont énormes. Depuis plusieurs mois, les médias avaient annoncé que le groupe paramilitaire russe Wagner était fortement impliqué dans l'offensive russe. Des révélations sur les recrues de ce groupe paramilitaires avaient fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a quelques jours, la presse internationale annonçait la désertion de l'ex-mercenaire Andreï Medvedev, 26 ans, qui avait rejoint la Norvège. Ce lundi, les médias annoncent son arrestation par la police norvégienne.

Pas de chance pour l'ex-mercenaire du groupe paramilitaire russe Wagner Andreï Medvedev, qui s'est enfui en Norvège. Selon les informations rapportées par plusieurs médias ce lundi matin, la police norvégienne a arrêté l'ex-mercenaire. La police du pays a procédé à cette arrestation en vertu de la loi sur l'immigration. "L'intéressé a été arrêté en vertu de la loi sur l'immigration et on réfléchit à son internement" dans un camp pour étrangers illégaux", a indiqué un responsable de la police chargée des affaires d'immigration du nom de Jon Andreas Johansen.