En Ukraine, un vétéran du conflit du Donbass, et ancien réserviste de l’armée française s’est engagé aux côtés du groupe de paramilitaires russes Wagner. L’information a été rendue publique par une enquête réalisée par le journaliste indépendant Nicolas Quénel pour Blast. L’homme du nom de Sergei Munier ne cache pas sa présence sur les champs de bataille en Ukraine et a visiblement du plaisir à faire des publications sur la guerre. Selon l’enquête du journaliste français, il ne respecterait pas forcément le code de sécurité de Wagner qui impose la discrétion.

L’enquête évoque par exemple des publications dans lesquelles il apparaît « avec un patche militaire sur lequel il est marqué « L’été et les arbalètes » (« Лето и Арбалеты »), une référence pointue à la chanson d’Akim Apatchev, associée elle aussi, à Wagner ». Sergei Munier n’hésite pas non plus à publier ses localisations. Il ne cache pas sa présence dans les villes qui sont connues pour avoir reçu les combattants de Wagner. Il s’agit par exemple de Marioupol, Donetsk, Zaporijia ou encore Adviivka.

Sa présence confirmée dans les villes

Selon les précisions de l’enquête, le média Blast, serait à même de confirmer sa présence dans tout au moins deux de ses villes. Plusieurs de ses photos ont été également publiées sur des chaînes Telegram affiliées à Wagner. On retiendra tout de même que Sergei Munier n’est pas inconnu en France. Il a été fiché S à son retour du Donbass. Il a été déjà décoré pour son engagement volontaire dans cette partie de la Russie. En 2019, il a été retrouvé dans le service d’ordre des « Gilets jaunes ». Il aurait par ailleurs toujours été très présent sur les réseaux sociaux.