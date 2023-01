L'année 2023 a démarré il y a plus de 48 heures. Et l'offensive lancée par la Russie en Février dernier se poursuit toujours avec le bilan qui s'alourdit de part et d'autre. Depuis l'année dernière, le président ukrainien Zelensky a pris l'habitude de faire le point de la situation sur le terrain. Il y a quelques heures, le numéro un ukrainien a fait le point des deux premières journées de l'année 2023 qui a démarré dans le contexte de guerre. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, plus de 80 drones déployés par la Russie ont été abattus par ses forces armées.

L'Ukraine a abattu plus de 80 drones déployés par la Russie en deux jours. Cette déclaration vient du numéro un ukrainien qui faisait le point de la situation deux jours après le démarrage de l'offensive. "Deux jours seulement se sont écoulés depuis le début de l'année et le nombre de drones iraniens abattus au-dessus de l'Ukraine est déjà supérieur à quatre-vingts. Ce nombre pourrait augmenter dans un proche avenir", a confié le président ukrainien qui reconnait de multiples attaques ces derniers jours contre son pays. Cependant, il espère que "l'objectif des terroristes échoue" .