Dans un communiqué, le Real Madrid réagit à son tour à la polémique Le Graët. «Le Real Madrid CF regrette les déclarations malheureuses du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, à propos de Zinedine Zidane, l’une des plus grandes légendes du sport mondial. Ces mots impliquent un manque de respect envers l’une des figures les plus admirées par les fans de football du monde entier et notre club s’attend à une rectification immédiate. Zinedine Zidane, champion du monde et champion d’Europe défendant le maillot de son pays, parmi de nombreux autres titres, représente les valeurs du sport et l’a démontré tout au long de sa carrière professionnelle de joueur et d’entraîneur. Les déclarations du président de la Fédération française de football sont inappropriées pour quelqu’un qui détient cette représentation et se disqualifie, comme celles qu’il tient également à propos de notre capitaine Karim Benzema, actuel Ballon d’Or, champion de la Ligue des Nations avec la France en 2021. et vainqueur de 5 Ligue des Champions, parmi de nombreux autres titres.» peut-on lire dans le communiqué.