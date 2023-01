Voilà quelques jours maintenant que Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, est dans la tourmente. En effet, l'homme de 79 ans est pris dans une tempête médiatique après ses déclarations sur Zinédine Zidane. Zizou est un monument du football français, adulé par des millions de personnes. Par conséquent, une grande partie de l'opinion ne tolère pas certaines critiques à son encontre. Noël Le Graët a pu faire le constat tout récemment.

Une autre personnalité est au cœur de ce tourbillon médiatique, il s'agit du sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. D'après le chroniqueur Grégory Schneider, l'entraîneur des tricolores ne peut pas se désolidariser de son patron. Ce dernier a protégé l'ex-joueur de la Juventus durant de nombreuses années pour qu'il puisse accomplir sa mission.

Selon le chroniqueur d'Europe 1, Le Graët et Deschamps représentent la même entité. Oui, le sélectionneur des bleus (qui vient d'être prolongé jusqu'en 2026) et Zidane ont une relative proximité, mais il semblerait qu'elle ne soit que de façade. "Si Le Graët met une patate à Zidane, c'est pour protéger Deschamps.C'est quand même parce qu'il a protégé Deschamps depuis dix ans qu'on en est là. Donc, le moins que puisse faire Deschamps, c'est quand même de ne pas appuyer sur la tête de Le Graët. Ça fait huit ou neuf ans que la principale oeuvre de Noël Le Graët, c'est de protéger Deschamps et donc de mettre Zidane à dix mètres. Ils sont liés" a déclaré Grégory Schneider. Il ya quelques jours, Christophe Dugarry, ancien coéquipier de Didier Deschamps et Zizou en sélection avait aussi affirmé que "DD" avait choisi de suivre la vision de la fédération au détriment de celle des champions du monde 1998.