Les pays africains sont de plus en plus impliqués dans la conquête de l'espace. Depuis quelques années, plusieurs d'entre eux ont investi dans des satellites pour améliorer la connectivité, la sécurité, la surveillance, l'urbanisme, la météorologie et la gestion des catastrophes naturelles. Aujourd'hui, l'Afrique compte 55 satellites en orbite, mais le continent est dépourvu de sites de lancement. Pourtant, sa situation géographique le rend particulièrement bien placé pour y accéder.

En effet, une quinzaine de pays se situent sur ou à proximité immédiate de l'équateur, la localisation idéale pour lancer des fusées. Ainsi, le président de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, a annoncé un partenariat avec une société chinoise pour la construction d'une base de lancement spatial à Djibouti. Ce projet ambitieux de 1 milliard de dollars sur cinq ans est une tentative pour Djibouti de capitaliser sur sa proximité avec l'équateur.

Le développement de l'industrie spatiale en Afrique est rendu possible par la baisse des coûts grâce à l'arrivée du secteur privé dans le domaine historiquement dominé par les États. Aujourd'hui, les gouvernements africains peuvent s'offrir un nanosatellite à partir de 50 000 dollars et jusqu'à plus de 150 millions de dollars.

La course à l'espace en Afrique n'est pas seulement une question de développement économique, elle est également un enjeu de souveraineté. Pour l'heure, les États du continent dépendent de partenariats avec les grandes puissances spatiales, comme les États-Unis ou la Russie, pour lancer leurs satellites, mais aussi pour bénéficier de nombreuses données. Une situation d'autant plus précaire à l'heure de la guerre en Ukraine, qui a secoué le domaine spatial et polarisé les alliances.

C'est pourquoi l'Union africaine est en train de mettre en place une agence spatiale africaine pour coordonner la poussée spatiale sur le continent et représenter le continent dans les débats internationaux. Cette agence aura son siège en Égypte, l'un des poids lourds du continent, avec l'Afrique du Sud et le Nigeria.