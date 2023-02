Dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) juniors qui aura lieu en Egypte du 19 février au 11 mars 2023, les Ecureuils juniors du Bénin ont entamé depuis quelques semaines une préparation au Maroc. Après quelques jours de séances d’entrainement et du travail sur leurs systèmes de jeu, les poulains de Mathias Déguénon ont livré deux matchs amicaux contre Espoir de Wydad de Casablanca et la sélection U20 de la Centrafrique, ceci pour évaluer ce qui a été fait jusqu’à maintenant et corriger le tir le plutôt possible.

Ce jour, mercredi 15 février 2023 à 19h au stade Larbi Zaouli, la sélection nationale juniors affrontera en rencontre amicale l’équipe U20 du Congo Brazza, représentant de la zone Unifac logé dans le groupe B. Il faut signaler que pour la compétition proprement dite, le Bénin entrera dans le tournoi le 21 février 2023 face à la Zambie. Pour leur deuxième sortie, les Ecureuils juniors croiseront les crampons avec les Aigles U20 du Carthage de la Tunisie. Concernant leur dernière rencontre de groupe, les Béninois vont défier la Gambie.