Le richissime homme d’affaires Elon Musk a attiré l’attention lors du Sommet mondial du gouvernement à Dubaï, aux Émirats arabes unis, sur les risques de l’intelligence artificielle. Selon les informations rapportées par le média américain CNBC, le patron de Tesla a identifié au cours de cette rencontre l’IA comme « l'un des plus grands risques pour l'avenir de la civilisation ». Même s’il reconnaît l’utilité de cette technologie, Elon Musk fait également remarquer que ceci s’accompagne « d’un grand danger ».

Ces mots interviennent dans un contexte où ChatGPT, un chatbot d'IA viral, a suscité un débat sur l'avenir de l'IA et sur l'impact de la technologie sur les humains. Le richissime homme d’affaires américain est pourtant membre fondateur la société derrière ChatGPT. « C'est à la fois positif ou négatif et c'est très, très prometteur, avec une grande capacité », a déclaré Musk à propos de l'IA, ajoutant que « cela s'accompagne d'un grand danger ». Ce fut également l’occasion pour Elon Musk de déclarer que le bot « a illustré aux gens à quel point l'IA est devenue avancée ».

Un débat sur l'IA?

« L'IA a été avancée pendant un certain temps. Elle n'avait tout simplement pas d'interface utilisateur accessible à la plupart des gens », a-t-il expliqué. Le débat relatif a la réglementation de l’Intelligence Artificielle revient de façon récurrente entre les législateurs et les leaders de l'industrie technologique. L’objectif est ainsi de discuter de l’importance de réglementer l'IA comme moyen de lutter contre la discrimination et de l'empêcher de prendre des décisions erronées.