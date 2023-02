La mère de DJ Congélateur, Mme Elizabeth, s'est prononcée sur la séparation entre son fils et son ancien manager, Manadja Confirmé. C'était sur le plateau de l'émission Peopl'Emik. Venue spécialement à Abidjan pour l'occasion elle a tenu à tout faire pour que la réconciliation entre les deux collaborateurs se fasse Lors de l'émission elle a tenu à demander pardon à Manadja Confirmé pour l'humiliation qu'il a subie. Pour rappel, suite à la vidéo postée par DJ Congélateur annonçant la fin de sa collaboration avec Manadja Confirmé, ce dernier a lui aussi annoncé qu'il était prêt à se séparer de l'artiste, peu importe le coût.

Face à cette situation, Dame Elizabeth a effectué un déplacement spécial pour demander pardon à Manadja Confirmé et tenter de récupérer son fils. Elle a témoigné avoir été, à de nombreuses reprises, réveillée la nuit par cette situation. Elle affirme vouloir éviter que son fils soit ingrat, puisqu'elle a vu de ses propres yeux les réalisations de Manadja Confirmé pour son fils. Son message sera-t-il entendu ? Quand on sait qu'une partie de la famille de DJ congélateur souhaite qu'il travaille avec ses nouveaux représentants parmi lesquels figurent Lolo Beauté, Tiesco le Sultan

Toutefois il semblerait que Manadja Confirmé ait tourné la page, suite aux promesses de certains ivoiriens et influenceurs sur les réseaux sociaux et son featuring annoncé avec Kerozen. Mais dans une vidéo postée sur la toile, Apoutchou National qui avait lui-même fait une promesse à Manadja Confirmé l'appelle à ne pas prendre en compte tous ceux qui lui disent de laisser tomber DJ Congélateur. Il lui rappelle que les promesses ça et là ne doivent pas le corrompre, la gloire pouvant être éphémère. Les principaux concernés vont-ils écouter ses sages paroles ? L'avenir le dira.