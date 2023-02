Manadja Confirmé est désormais une figure montante du showbiz ivoirien depuis qu'il a été propulsé au sommet après avoir annoncé la fin quitté son artiste. Manadja Confirmé avait annoncé la fin de sa collaboration avec Dj Congélateur et avait appelé à l'aide pour sauver sa propre carrière. Les Ivoiriens se sont rapidement mobilisés pour témoigner leur soutien au jeune homme. De nombreux cadeaux lui ont été offerts, notamment par le blogueur ivoirien Apoutchou National qui a décidé de faire de Manadja son manager général à Abidjan pour toutes ses tournées en Afrique. Le célèbre artiste Kerozen lui a même proposé un featuring. Plusieurs autres personnes plus ou moins connues ont décidé de voler au secours de Manadja après avoir appris son histoire.

Le restaurant La Cour Royale a également offert un poste de manager avec une connexion internet de 50 000 F CFA. Dream Hair & Spa lui a offert un package de 100 000 F CFA et le Président Extractor lui a offert 100 000 F et un contrat avec sa boisson énergisante Vandam Energy Drink pour ne citer que ceux-là.

Manadja Confirmé a démontré son courage et sa détermination en annonçant la fin de sa collaboration avec DJ Congélateur et en décidant de poursuivre sa carrière seul. Les Ivoiriens ont été touchés par son histoire et sont prêts à le soutenir dans ses prochains projets. Avec toutes ces propositions sur la table, il ne fait aucun doute que Manadja Confirmé peut se permettre de rêver d'un avenir brillant dans le monde du showbiz ivoirien.