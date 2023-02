Une nouvelle fois, la Russie est accusée de préparer un coup d'Etat en Moldavie. En effet, ce lundi, la présidente de la Moldavie, Maia Sandu, a accusé la Russie d'infiltrer des agents formés provenant des pays alliés comme la Biélorussie d'Alexandre Loukachenko, allié inconditionnel de Vladimir Poutine, la Serbie et le Monténégro. Cela se ferait selon la responsable du pays à travers les manifestations de l'opposition. Une nouvelle grave accusation contre la Russie qui est impliquée dans une guerre en Ukraine.

Moscou aurait un plan pour la Moldavie. C'est en tout cas ce que pense la première responsable de ce pays. Ce lundi, elle a donné de la voix pour dénoncer ce qu'elle considère comme un plan dont le seul but est de déstabiliser son pays. "Le plan comprenait des sabotages et des personnes formées par l'armée et déguisées en civils pour mener des actions violentes, des attaques contre des bâtiments gouvernementaux et des prises d'otages", a déclaré la présidente Sandu lors d'une conférence de presse.

La présidente n'a pas manqué de préciser que ce n'est pas la première fois que Moscou s'illustre de cette manière dans son pays la Moldavie. "Les rapports reçus de nos partenaires ukrainiens indiquent les lieux et les aspects logistiques de l'organisation de cette activité subversive. Le plan prévoit également l'utilisation d'étrangers pour des actions violentes", a poursuivi la présidente de la Moldavie Maia Sandu, selon le portail d'information locale NewsMaker.