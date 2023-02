La guerre russo-ukrainienne continue de s'enliser avec son corolaire de victimes et ses incertitudes quant à la bonne marche du monde. Dans ce conflit, l'Ukraine peut compter sur le soutien sans faille des pays occidentaux. En revanche, Moscou compte ses soutiens sur le bout des doigts de la main. L'Iran, la Corée du Nord, la Chine sont les alliés historiques de la Russie. Téhéran passe par différents moyens pour livrer du matériel de combat, notamment des drones à l'armée russe. Pyongyang se dit prêt à envoyer des armes à Moscou. La Chine de son côté prône une posture neutre et appelle les différents belligérants à privilégier le dialogue pour une sortie de crise.

Les autorités russes ne manquent pas une occasion pour tancer sérieusement les chancelleries occidentales. Entre déclarations chocs et provocations, Moscou ne porte pas de gants pour tirer à boulet rouge sur les occidentaux. Au cours de son discours à la nation au niveau de la Douma, Vladimir Poutine s'est attardé sur plusieurs sujets brûlants comme l'opération militaire en Ukraine, les mœurs que l'on retrouvent dans la société russe et occidentale, la coopération internationale, l'église.

Sur ce dernier point, Vladimir Poutine a lancé une pique à l'endroit de l'église britannique. Le président russe s'est appesanti sur diverses réformes en cours au sein de l'église anglicane, notamment le fait de recourir à des termes neutres pour désigner Dieu. En effet, il ya un grand débat au niveau de l'église d'Angleterre sur une dénomination masculine ou féminine de Dieu.

D’après Vladimir Poutine, cela démontre le fait que l'Occident est perdu et se dirige vers une catastrophe spirituelle. Il ajoutera que l'Occident mène une guerre culturelle contre les valeurs chrétiennes orthodoxes russes. Avec son style bien particulier, le dirigeant russe a indiqué que l'occident modifie à souhait des faits historiques pour les adapter à leurs idéologies afin d'en tirer des intérêts.

"Regardez ce qu'ils font avec leurs propres peuples : la destruction de la famille, de l'identité culturelle et nationale, la perversion et l'abus des enfants sont déclarés la norme. Et les prêtres sont forcés de bénir les mariages homosexuels" a martelé le chef du Kremlin qui notifie par la suite que l'occident est le principal responsable de la dégradation de la situation en Ukraine.