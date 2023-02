Et ce qui doit arriver, arriva! Aux USA, une mère qui venait d'accoucher a été stupéfaite en voyant son bébé. Et pour cause, Mme Violet Quick, la jeune mère en question, âgée de 20 ans, a révélé le moment étonnant de la naissance de son bébé, Rudy, qui tenait son stérilet dans son poing. Violet et son mari John Francis se sont mariés à 19 ans et n'avaient pas l'intention d'avoir un enfant immédiatement, mais ont été surprises lorsque Violet a découvert qu'elle était enceinte après neuf mois d'utilisation d'un stérilet. Bien que le stérilet soit efficace à 99% pour éviter une grossesse, une femme sur 100 peut tomber enceinte, soit en raison d'une mauvaise installation ou d'un déplacement.

Violet a révélé que les nausées, les vomissements et les retards de règles étaient les symptômes qui l'ont incitée à faire un test de grossesse. Bien que choquée par le résultat positif, elle a confirmé la grossesse en effectuant six autres tests. Elle a encouragé les gens à faire un test s'ils présentent des symptômes, même s'ils utilisent un contraceptif. Elle a ajouté que les grossesses extra-utérines sont plus fréquentes chez les femmes qui utilisent un dispositif intra-utérin, mais que la plupart d'entre elles fonctionnent bien.

La vidéo de Rudy serrant le stérilet de sa mère dans son poing est devenue virale avec plus de 22,8 millions de vues. La mère de Rudy a été abordée par de nombreux internautes se demandant comment elle avait pu tomber enceinte malgré l'utilisation du stérilet. Cette affaire rappelle donc que, même si le stérilet est un moyen fiable de contrôle des naissances, les femmes doivent être conscientes des risques de grossesse et ne pas hésiter à faire un test si nécessaire. Les femmes peuvent aussi consulter leur médecin pour discuter des options de contraception les plus appropriées pour elles.