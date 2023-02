Les relations entre Moscou et Tel Aviv ont toujours été complexes et sensibles, notamment en raison de l’implication de la Russie dans la guerre civile en Syrie et de son soutien indéfectible au régime syrien allié de l'Iran qu'Israël considère comme l'un de ses pires ennemis. Cependant, depuis plusieurs années, les deux pays (Russie et Israël) ont réussi à maintenir des liens étroits dans le domaine de la sécurité, même si leurs intérêts divergent souvent. Mais avec le dernier raid aérien, attribué à Israël, qui a fait cinq morts et quinze blessés dans une zone résidentielle de la capitale syrienne Damas, la Russie a ouvertement manifesté son mécontentement.

La Russie, qui contrôle l’espace aérien syrien, a condamné cette attaque, la qualifiant de "violation flagrante" du droit international. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a appelé Israël à "mettre un terme aux provocations armées contre la République arabe de Syrie et à s'abstenir de prendre des initiatives qui pourraient avoir des conséquences dangereuses pour la région toute entière", selon Reuters.

Depuis 2011, Israël a mené des centaines de frappes aériennes contre des positions de l'armée et de ses alliés iraniens et libanais hostiles à Tel Aviv. La Russie, qui a des intérêts en Syrie, notamment la présence d'une base militaire à Tartous, a souvent été mécontente des actions d'Israël dans le pays. Cependant, malgré ces divergences, Moscou et Tel Aviv ont réussi à maintenir une ligne de communication ouverte pour éviter les incidents militaires.

Malgré cela, la récente attaque d'Israël à Damas risque de tendre davantage les relations entre les deux pays. Moscou pourrait être tenté de prendre des mesures plus fermes pour dissuader Israël de mener des frappes aériennes dans l'espace aérien syrien. Néanmoins, il est peu probable que la Russie se fâche réellement contre Israël, car cela pourrait compromettre leur collaboration dans le domaine de la sécurité. Cependant, cela montre que les relations entre les deux pays restent complexes et fragiles.