Ce 24 Février marque le premier anniversaire de la guerre en Ukraine qui a démarré l'année dernière. De part et d'autre chaque camp tire le drap de son côté et rassure sur "sa victoire". Ce vendredi, l'ancien président russe Dmitri Medvedev a dans un message publié sur la messagerie Telegram et rapporté par plusieurs médias occidentaux dont RTBF assuré que la "victoire" est du côté de la Russie et a laissé entendre que la Russie est prête à "repousser les frontières des menaces" même si cela nécessite que son pays aille jusqu'à celle de la Pologne.

La Russie vise-t-elle les frontières de la Pologne alors que son offensive en Ukraine se poursuit un an jour pour jour après son démarrage. C'est en tout cas ce qu'on est tenté de croire en lisant le message de l'ancien président russe Dmitri Medvedev ce vendredi 24 Février 2023. "Nous atteindrons la victoire. Nous voulons tous que cela se produise le plus vite possible. Et ce jour viendra", a écrit l'ex-président russe sur Telegram. Il faut "repousser les frontières des menaces contre notre pays le plus loin possible, même s'il s'agit des frontières de la Pologne" (pays qui partage des frontières avec l'Ukraine), poursuit l'ancien chef du Kremlin M. Medvedev.

L'ancien chef d'état russe a également accusé les "ennemis" occidentaux de vouloir "affaiblir la Russie autant que possible, nous saigner pour longtemps. Par conséquent, mettre un terme au conflit ne les intéresse pas". Selon M Medvedev, les négociations auront lieu après la victoire russe. Les négociations seront "difficiles et tendues" a d'abord affirmé l'ancien président qui poursuit les décisions côté ukrainien seront "prises par-delà les océans, par ceux qui livrent des armes à Kiev et lui envoient de l'argent pour maintenir à flot l'économie ukrainienne, ou ce qu'il en reste"