La guerre russe en Ukraine suscite beaucoup d'inquiétudes quant à son extension éventuelle à d'autres pays. Les déclarations récentes du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ont renforcé ces préoccupations. Lors d'une interview télévisée publiée ce jeudi 2 février par le média Nexta, Sergueï Lavrov a semé le doute en évoquant le cas de la Moldavie, petit pays d'Europe de l'Est situé entre l'Ukraine et la Roumanie. En réponse à une question du journaliste sur quel pays pourrait suivre le même chemin que l'Ukraine en terme d'offensive militaire, Sergueï Lavrov a répondu sans hésitation que la Moldavie était considérée.

Il a donné ses raisons en expliquant que le pays avait une présidente nommée de manière peu démocratique, qui a la citoyenneté roumaine, et qui souhaite rejoindre l'Otan et unifier son pays avec la Roumanie. Cette présidente, Maia Sandu, a été élue en 2020, succédant à Igor Dodon qui était un pro-russe. Cette déclaration n'a bien évidemment pas plu aux autorités moldaves qui ont vivement critiqué les propos du ministre Lavrov. Le porte-parole des Affaires étrangères moldave, Daniel Voda, a rejeté les déclarations de Sergueï Lavrov en les considérant comme faisant partie de la rhétorique menaçante bien connue de la diplomatie russe.

La ministre de l'Intérieur locale, Ana Rovenco, a expliqué que Moscou menace le pays en utilisant une gamme complète d'armes, telles que le chantage énergétique, la déstabilisation politique en organisant et en finançant des mouvements sociaux, des cyberattaques contre les ministères et les institutions, des alertes à la bombe imaginaires, et une propagande ininterrompue. L'inquiétude à laquelle fait face la Moldavie est partagée par beaucoup d'autres pays voisins de la Russie, qui redoutent une extension de la guerre en Ukraine. La dernière déclaration de Sergueï Lavrov ne fera qu'accroître ces craintes.