L'histoire parait bizarre. Une star d'une série à succès a été accusée du vol d'un chemisier dans un magasin. Selon les médias qui rapportent l'information, le chemisier en question vaudrait la modique somme de 28 $. Chloe Cherry, la star de la série de HBO "Euphoria" a été inculpée pour vol concernant un incident qui se serait produit le 27 décembre dans un complexe commercial du centre-ville de Lancaster, Building Character rapporte plusieurs médias internationaux dont le DailyMail. Un représentant de celle qui est également une ancienne star du porno a réagi et rejeté les accusations de vol.

Chloe Cherry, une actrice de 25 ans star de la série "Euphoria" qui a également auparavant joué l'industrie du film pour adultes, a été inculpée pour vol au détail d'un chemisier d'une valeur de 28 $, selon des documents judiciaires rapportent plusieurs médias internationaux. L'incident aurait eu lieu le 27 décembre dans un complexe commercial du centre-ville de Lancaster, Building Character. Des images de surveillance ont été présentées aux autorités par une employée du magasin en question.

Sur ces images on peut voir montrant Chloe Cherry emmenant le chemisier dans une cabine d'essayage, et le chemisier n'a pas été récupéré du vestiaire par la suite. Selon le Daily Mail qui évoque les documents du tribunal, l'employée de Building Character aurait déclaré à la police que Cherry avait payé pour d'autres vêtements avec une carte de crédit. De son côté, la star aurait affirmé aux agents qu'elle avait pris l'article et le leur avait rendu selon les mêmes documents. Le représentant du mannequin a déclaré à TMZ : "En décembre, il y a eu une confusion à propos d'un chemisier qui n'a pas été correctement débité sur la carte de crédit de mon client. En aucun cas, elle n'a "avoué" avoir pris le chemisier, puisque ce n'était pas le cas. Cette histoire semble concerner davantage un magasin local vendant le nom d'une célébrité plus qu'autre chose."