Alors que la guerre en Ukraine se poursuit près de douze mois après son démarrage, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner s'est prononcé dans des vidéos différentes qui ont été diffusées sur la chaîne Telegram WarGonzo et sur la page Telegram de son service de presse.Occasion pour ce responsable et proche du président Vladimir Poutine d'évoquer les conflits avec la hiérarchie militaire. C'est ce qu'a rapporté plusieurs médias internationaux dont le site d'informations français de la chaine BFMTV.

Entre le groupe Wagner et l'armée russe ce n'est pas la parfaite entente. C'est en tout cas ce qu'on est tenté de croire après avoir vu la vidéo exclusive dans laquelle le patron du groupe parle des difficultés auxquelles son organisation fait face, de la prise de Bakhmout. "Je pense que c'est mars ou avril. Pour prendre Bakhmout, il faut couper toutes les routes d'approvisionnement", a dit Evguéni Prigojine dans la vidéo exclusive publiée sur la chaîne Telegram WarGonzo dans la nuit d'hier à ce jeudi.

Dans une autre vidéo sur la chaîne Telegram de son service de presse, le numéro un du groupe Wagner a dit sans détour ce qui fait que cette région n'est pas encore passée sous le contrôle russe. "Je pense qu'on aurait pris Bakhmout s'il n'y avait pas cette monstrueuse bureaucratie militaire, et si on ne nous mettait pas des bâtons dans les roues tous les jours", a fustigé Evguéni Prigojine. Prigojine a également affirmé que la fin du recrutement des prisonniers est "une saignée" pour son organisation et qu'"à un moment donné, le nombre des unités va baisser et en conséquence le volume des tâches qu'on veut exécuter" aussi.