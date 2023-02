Depuis plus de dix ans, le robot Curiosity de la NASA explore la planète Mars à la recherche d'indices sur l'existence d'une forme de vie passée. En 2015, le robot a découvert de l'azote sur Mars, ce qui a suscité l'intérêt des scientifiques. Les photos recueillies par Curiosity font le tour de la toile et suscite un engouement particulier pour la planète rouge. Pour rappel, selon certains scientifiques, la planète Mars a été, à un moment donné similaire à la Terre avec un climat chaud et de l'eau abondante.

Récemment, le robot Curiosity a fait une découverte passionnante dans la région appelée "Marker Band". Des traces découvertes suggèrent qu'il y a eu des vagues d'eau dans cette région, ce qui est considéré comme la meilleure preuve d'existence passée de l'eau et des lacs, objet ultime de la mission. La prochaine étape pour les scientifiques va consister à trouver des roches tendres qui pourront être analysées plus en profondeur par Curiosity.

Pour rappel, la mission Mars Science Laboratory (MSL) est une mission d'exploration de la planète Mars menée par le Jet Propulsion Laboratory (NASA) en collaboration avec la NASA. Le rover Curiosity a été lancé le 26 novembre 2011 et s'est posé dans le cratère Gale le 6 août 2012. Les découvertes continues de Curiosity sur Mars suscitent l'intérêt et l'imagination des scientifiques du monde entier, et nous promettent de nouvelles découvertes passionnantes dans un proche avenir.