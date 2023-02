Les relations entre les États-Unis et la Russie se sont considérablement détériorées depuis le début de la guerre en Ukraine. L'offensive russe en Ukraine a exaspéré la situation, mais Moscou a récemment accusé Washington de vouloir semer la zizanie en Russie. En effet, les autorités russes ont accusé les États-Unis de recruter des terroristes de l'État islamique pour cibler la Russie et d'autres États membres de la Communauté des États indépendants.

Ces accusations sont très graves et ne manqueront pas de provoquer une réaction de la part des États-Unis. Selon le service de renseignement extérieur russe, l'armée américaine recrute activement des militants de groupes djihadistes affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda pour commettre des attentats terroristes sur le territoire russe et dans les pays de la CEI; une information reprise par le magazine Newsweek.

Le service de renseignement ajoute que 60 "terroristes ayant une expérience des opérations de combat au Moyen-Orient" ont été sélectionnés et qu'ils suivent un entraînement à la base américaine d'al-Tanf en Syrie. Selon les services russes, Ils seront chargés de préparer et de mener des attentats terroristes contre des diplomates, des fonctionnaires, des agents des forces de l'ordre et des membres des forces armées.

Cette situation est très préoccupante et souligne les tensions croissantes entre les deux puissances. Les États-Unis n’ont pas réagi à ces accusations, mais la situation pourrait s’empirer si les preuves de ces allégations étaient maintenues.