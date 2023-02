Depuis son arrivée au Paris Saint Germain, Neymar enchaîne les prestations en dents de scie. Parfois éblouissant, parfois moins performant, la superstar brésilienne alterne le bon et le moins bon dans la capitale parisienne. Souvent blessé, Ney forme un trio offensif de très haut niveau avec Lionel Messi et Kylian Mbappé. En dehors des terrains, il arrive que l'ancien joueur du FC Barcelone fasse également beaucoup parler de lui. Le numéro 10 parisien est un grand fêtard et cela lui a trop souvent joué de vils tours.

Avec son goût immodéré pour la fête, Neymar dérange à de nombreuses occasions son voisinage. Les voisins ne manquent pas d'interpeller les autorités compétentes sur les nuisances sonores occasionnées par les fêtes du brésilien mais rien n’y fait et la situation ne s'améliore point. Neymar habite dans une maison de très haut standing à Bougival dans les Yvelines et ses voisins sont à bout du fait de ses soirées qui se prolongent très souvent jusqu'à tard dans la nuit avec beaucoup de bruits.

Luc Wattelle, le maire de la commune n'hésite pas à qualifier Ney "d'individus irrespectueux". Aux micros de médias locaux, monsieur Wattelle affirme ceci : "On peut verbaliser, mais que voulez-vous faire face à quelqu'un qui se fiche royalement de payer 135 euros d'amende vu ce qu'il gagne ? À un moment donné, on va transmettre un dossier au procureur pour trouble répété à l'ordre public". Un autre voisin de la vedette du PSG abonde dans le même sens que le maire en ces termes : "Depuis que je suis là il y en a eu quatre ou cinq, et à chaque fois c'est une fiesta jusqu'à 5h ou 6h du matin". Luc Wattelle fait de son mieux pour arranger la situation en essayant d'entrer en contact avec l'entourage du joueur pour faire entendre le ras le bol des voisins.