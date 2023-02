Alors que la guerre se poursuit en Ukraine près d'un an après le démarrage de l'offensive en Ukraine, le sujet est très souvent évoqué pendant les rencontres internationales. Ce samedi, se tient la Conférence sur la sécurité de Munich au cours de laquelle le patron de l'OTAN, Jens Stoltenberg, devrait s'exprimer selon plusieurs médias internationaux. Selon le discours publié sur le site l'alliance, Jens Stoltenberg a estimé que le président russe Vladimir "Poutine planifie plus de guerre".

Ce samedi, pendant la Conférence sur la sécurité de Munich, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg s'est prononcé une nouvelle fois sur la guerre en Ukraine. Pendant son intervention, Jens Stoltenberg a estimé que le président Poutine planifie plus de guerre et rien ne montre que ses ambitions ont changé. "Poutine ne planifie pas la paix. Il prévoit plus de guerre (...) Et rien n'indique qu'il ait changé ses ambitions. Il mobilise des centaines de milliers de soldats" lit-on dans le discours du SG de l'OTAN qui a affirmé que Poutine tend "la main à d'autres régimes autoritaires, comme l'Iran et la Corée du Nord, pour obtenir plus d'armes".