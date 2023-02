La vente aux enchères d'un iPhone Apple de première génération a attiré l'attention du monde entier. Cet iPhone est resté emballé et jamais ouvert depuis 2007. Il a été vendu pour plus de 63 000 $, soit plus de 100 fois son prix de vente initial de 599 $. Le propriétaire de cet iPhone particulier est Karen Green, une tatoueuse dans le New Jersey. Elle l'a reçu en cadeau en 2007, mais ne l'a jamais utilisé car elle était liée à un contrat Verizon, qui n'était pas compatible avec l'iPhone. Le téléphone avait été présenté pour la première fois par l'emblématique patron d'Apple Steve Jobs (photo) décédé plus tard des suites d'un cancer.

Mme Green avait envisagé de vendre l'iPhone au fil des ans, mais elle l'a conservé jusqu'à ce qu'elle contacte LCG Auctions en octobre 2020 après avoir appris qu'un autre iPhone de première génération de 2007 avait été vendu pour près de 40 000 $. Le téléphone a été mis aux enchères pendant 17 jours, du 2 au 19 février 2021, et a été gérée par LCG Auctions. Les enchères ont commencé à 2 500 $ et étaient censées être vendues pour au moins 50 000 $, mais l'iPhone s'est finalement vendu pour 63 356,40 $, faisant de cet iPhone le plus cher jamais vendu.

L'iPhone de première génération, qui a été lancé par Apple en janvier 2007, était initialement disponible avec 4 Go ou 8 Go de stockage, un appareil photo de 2 mégapixels et un écran de 3,5 pouces. Depuis, Apple a sorti de nombreuses autres versions d'iPhone, offrant une technologie plus avancée à chaque sortie.

Cette vente aux enchères de l'iPhone de première génération montre que certains produits technologiques devenus obsolètes peuvent encore avoir une valeur considérable pour les collectionneurs. Cela peut également être considéré comme un rappel des avancées technologiques au fil des ans et de la rapidité à laquelle les produits devenus obsolètes peuvent être remplacés.