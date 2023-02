L’ancien président américain Donald Trump s’en est pris à son prédécesseur Joe Biden, concernant son déplacement en Ukraine. D’après les informations rapportées par la presse américaine, le milliardaire républicain a critiqué l’actuel locataire de la Maison Blanche, en l’accusant de prioriser davantage les questions internationales à celles internes aux États-Unis. Au cours d’un discours organisé en marge d’une réunion du Club 45 USA, Donald Trump a déclaré : « Vous avez un président qui va en Ukraine et pas dans l’Ohio, où des gens ont désespérément besoin d’aide ».

« Ne pouvez pas arriver et juste dire 'on va tout vous donner' »

L’ex-président faisait allusion à la pollution ayant été provoquée dans cet État par l’accident d’un train. Au cours de son intervention, Donald Trump a aussi critiqué la négociation faite par Joe Biden dans le conflit opposant la Russie à l’Ukraine. « En tant que président, il faut savoir négocier, vous ne pouvez pas arriver et juste dire 'on va tout vous donner' » a-t-il ajouté. Pour rappel, les propos de Donald Trump interviennent plus d’une semaine après qu’il a été rétabli sur Instagram et Facebook, suite à deux années de suspension.

Ces suspensions avaient été déclenchées après les évènements du Capitole, le 06 janvier 2021. La sanction qui avait été prononcée contre l’ancien patron de la Maison-Blanche était visiblement arrivée à son terme après deux ans de suspension. Sur la plateforme qu’il a créée, Truth Social, il avait indiqué que personne ne devrait être traité de cette façon. « Aucun président ne devrait être exclu des réseaux sociaux. Une telle chose ne devrait plus jamais arriver à un président en exercice, ou à toute autre personne qui ne mérite pas de sanction ! » avait-il écrit quelques semaines plus tôt en guise de réaction.