Les avancées technologiques continuent de repousser les limites de l'impossible. La dernière prouesse en date, est le développement d'une intelligence artificielle capable de piloter un avion de chasse, le F-16. C'est l'agence en charge de la recherche et du développement de l'armée américaine (DARPA) qui en est à l'origine. Le nouvel avion de combat a été testé avec succès dans un simulateur avec plusieurs décollages et atterrissages. Les résultats ont été concluants, selon l'administration américaine.

Bien que cela reste encore un projet, cette nouvelle avancée technologique américaine confirme la place de leader du pays dans la course aux armements de nouvelle génération. Cette technologie pourrait réduire considérablement les pertes en vie humaine pendant les guerres du côté de son détenteur, une préoccupation de longue date des États-Unis, compte tenu des conflits passés, notamment la guerre du Vietnam et celle d'Afghanistan, où le pays a perdu un nombre impressionnant de soldats au front. La possibilité de voir des avions de chasse voler sans pilote sur un théâtre d'opération est encore éloignée, mais cette avancée technologique montre qu'un pas de géant a été franchi dans cette direction.

Toutefois, cette technologie soulève également des préoccupations quant à l'impact sur l'emploi des pilotes d'avions de chasse et sur la possibilité de faire la guerre à distance, sans avoir à affronter les réalités brutales du combat. Les États-Unis ont clairement montré leur engagement en matière de recherche et développement de technologies militaires de pointe, mais cette course à l'armement ne doit pas faire perdre de vue les conséquences éthiques et humanitaires qui y sont liées.