Aux Etats-Unis, le meurtre d'un afro-américain a une nouvelle fois remis sur la table le débat sur les interpellations musclées par la police qui finissent en drame. Alors que la tension est palpable après la diffusion de la vidéo du meurtre de l'afro-américain Tyre Nichols, 29 ans, qui avait fait réagir le numéro un américain Joe Biden, l'histoire de afro-américain doublement amputé du nom de Anthony Lowe Jr. accusé d'avoir poignardé quelqu'un est évoquée dans les médias américains.

Jeudi dernier, Anthony Lowe Jr., un afro-américain doublement amputé après une précédente confrontation avec la police selon sa famille, a été tué par la police de Californie alors qu'il tentait de se soustraire à une interpellation policière rapportent des médias qui ont diffusé les images de la scène. Anthony Lowe Jr. a sauté de son fauteuil dès qu'il a vu les forces de l'ordre qui ont été appelé après qu'un homme aurait poignardé quelqu'un sans raison. Selon les forces de l'ordre il tenait un couteau dans sa main a tenté de s'enfuir.

Selon les médias qui rapportent l'information dont le New York Post, un autre véhicule de patrouille est arrivé sur les lieux alors que Anthony Lowe Jr., armé d'un couteau de boucher, tentait de s'enfuir. Un officier de police est sorti de son véhicule de service et a fait feu contre Lowe, qui s'est écroulé et a ensuite été menotté. Selon la presse, plus de dix coups ont été tirés par la police sur le jeune homme de 36 ans. La police a donné plus tard des explications après le drame qui a couté la vie à cet afro-américain. "

Le suspect a été tasé au moins deux fois par les agents de Huntington Park, mais le déploiement du taser a été inefficace", selon le bureau du shérif du comté de Los Angeles qui poursuit "le suspect a de nouveau tenté de lancer le couteau de boucher sur les policiers, moment auquel une fusillade impliquant un policier s'est produite". Dimanche dernier, la mère de la victime a accusé la police au cours d'une conférence de presse et a lancé un appel. "Ils ont assassiné mon fils, dans un fauteuil roulant sans jambes", a déclaré sa mère, Dorothy Lowe. "Ils doivent faire quelque chose à ce sujet.", poursuit-elle.