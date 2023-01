Une interpellation policière mortelle fait beaucoup de bruit aux États-Unis. Il s’agit de Tyre Nichols, un Afro-américain âgé de 29 ans, qui avait été arrêté par cinq policiers noirs dans la ville de Memphis dans l’État du Tennesse au sud des USA. Selon la presse américaine, il a été roué de coups et tué par les forces de l’ordre, le 07 janvier 2023. Il est décédé trois jours après. Cette arrestation mortelle a entraîné des manifestations dans le pays. Dans la soirée d’hier jeudi 26 janvier 2023, le président américain Joe Biden a appelé à des manifestations, tout en condamnant l’arrestation qui a coûté la vie à Tyre Nichols.

« Je me joins à la famille de Tyre en appelant à des manifestations pacifiques »

Le chef de l’État américain n’a pas manqué d’exiger qu’une enquête « rapide, complète et transparente » soit menée par les autorités américaines. « Au moment où les Américains portent le deuil, où le ministère de la Justice mène son enquête, et où les autorités continuent leur travail, je me joins à la famille de Tyre en appelant à des manifestations pacifiques » a déclaré le numéro un américain dans un communiqué. « La mort de Tyre est un rappel douloureux que nous devons faire davantage pour s’assurer que notre système judiciaire fasse honneur à la promesse d’une justice équitable et impartiale » a ajouté Joe Biden.

Notons qu’au cours de son arrestation, Tyre Nichols s’était plaint de ne pas pouvoir bien respirer. Les images de son interpellation ont par ailleurs été qualifiées d’« épouvantables » par les autorités. Les avocats des proches de la victime ont estimé que « la police l’a battu au point qu’il était méconnaissable ». Les policiers mis en cause ont été licenciés et font face à plusieurs chefs d'inculpation, à savoir : enlèvement, coups et blessures ou encore meurtre. Pour rappel, la mort de Tyre Nichols intervient plusieurs mois après que Jayland Walker, un autre Afro-américain âgé de 25 ans, avait été tué par la police de la ville d’Akron. Il avait reçu 60 balles des forces de l’ordre qui essayaient de l’arrêter.