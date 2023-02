Depuis plus d'un an maintenant, l'Ukraine est empêtré dans une guerre après le démarrage d'une offensive lancée par la Russie. Plusieurs personnes ont été affectées par cette guerre et le nombre de personnes qui a perdu la vie ne cesse de croître au fil du temps. L'une des personnes très affectée est le numéro un ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien s'est confié alors, jour qui marque le premier anniversaire du démarrage de la guerre. En larmes, Volodymyr Zelensky a parlé de sa famille.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est très affecté par la guerre en Ukraine et il n'a pas caché ses émotions le jour du premier anniversaire du démarrage de l'offensive lancée par la Russie dans son pays. En larmes au cours d'une déclaration faite hier vendredi 24 Février 2023, le numéro un ukrainien a parlé de sa femme, ses enfants et ses parents. "Je les aime, ma femme, mes enfants , qui certainement sont les personnes qui comptent le plus pour moi. Je ne les vois pas souvent. Je ne vois pas du tout mes parents. Je suis vraiment fier de ma femme" a affirmé le numéro un ukrainien au bord des larmes.