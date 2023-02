Le tribunal correctionnel de Bobigny a finalement prononcé la sentence contre la chanteuse Aya Nakamura et son ex-compagnon Vladimir Boudnikoff. Les deux ont écopé respectivement ce jeudi 23 février de 10 000 euros et 5 000 euros d’amendes. Ils ont été reconnus coupables de "violences réciproques sur conjoint". On retient tout de même que le juge n’a pas véritablement tenu compte du réquisitoire de la procureure. Contre la star française, elle avait requis 5 000 euros d’amende et 2 000 euros contre son ex.

Selon les précisions apportées par les médias sur cette nouvelle, aucun des mis en cause, encore moins leurs avocats, n’était présent à l’audience. Un appel pourrait tout de même être interjeté en cas de protestation de la décision qui a été rendue. Rappelons que, les deux conjoints devant la justice ont étalé les différentes situations qui les opposent. Ils ont notamment mis l’accent sur une cérémonie de mariage à laquelle l’homme avait été invité sans la chanteuse.

Une gifle...

Cette situation était l’une des causes de la dispute entre les deux conjoints. La série de disputes a engendré des violences sur plan physique. La femme a par exemple reconnu avoir donné une gifle à son ex-compagnon Vladimir Boudnikoff. Ce dernier a également admis avoir manqué de calme et pointé une arme à feu sur sa compagne ainsi que deux personnes qui l’accompagnaient dans son appartement. Notons que le couple à une fille ensemble.