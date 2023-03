C’est une situation qui sort de l’ordinaire qu’Allison Fischer, une jeune femme âgée de 20 ans, a traversée. Cette dernière avait dans son ventre un kyste ovarien, qu’elle s’est faite retirée chirurgicalement. Selon les informations de la presse américaines, l’objet avait la taille d’un ballon pesant plus de 47 kilos. Il faut dire que le kyste est resté à l’intérieur du corps de la jeune femme durant un long moment. Aussi, retardait-elle la visite chez son médecin parce qu’elle avait peur. Dans une interview accordée au média News4Jax, elle a confié s’être convaincue que ce que son problème partirait tout seul.

« J'avais l'impression que tous mes organes étaient écrasés »

Allison Fischer a par la suite changé d’avis quand sa mère a été diagnostiquée d’un cancer. « J'avais l'impression d'être enceinte de 10 enfants. Je ne pouvais pas ' Je n'étais pas allongé sur le ventre, j'avais l'impression que tous mes organes étaient écrasés. C'était aussi le pic de la pandémie et j'étais terrifié à l'idée de sortir. Je ne voulais pas essayer de trouver des médecins. Je n'avais pas non plus l'assurance maladie, alors j'ai complètement ignoré mes problèmes. [Mais] après avoir vu la bataille de ma mère et ce qu'elle a traversé, j'ai réalisé que je ne devrais pas remettre mes problèmes à plus tard comme je l'étais » a-t-elle déclaré.

Au cours de l’interview, elle a ajouté que l’ablation de la tumeur lui a sauvé la vie, soulignant qu’elle se sent comme une « personne ». pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’une telle tumeur chez une personne fait la une des journaux. En février dernier, la BBC avait relaté le calvaire vécu en 2010 par Mariana Alves de Oliveira Silva, qui avait développé un kyste de 8 kilos. C’était chez le médecin qu’elle a su ce qu’il se passait réellement. Un rendez-vous avait ensuite été pris pour enlever le kyste, par une opération chirurgicale. « L'opération a duré six heures en raison de la taille du kyste et parce qu'il contient beaucoup de liquide. Dieu merci, la biopsie a révélé qu'il ne s'agissait pas d'un cancer et cela nous a beaucoup soulagés » avait-elle déclaré.