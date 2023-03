La nouvelle avait suscité de vives réactions dans la journée d'hier mardi 14 Mars 2023. En mer Noire un incident s'est produit avec au final le crash d'un drone américain. La Russie a réagi les heures plus tard niant toute responsabilité dans cet incident alors que la guerre en Ukraine se poursuit. Dans la foulée nous apprenons que des sénateurs américains issus du rang des démocrates et celui des républicains tentent de faire pression sur le Pentagone pour que des chasseurs F-16 sont transférés à l'Ukraine. Cela permettrait à l'Ukraine de reprendre l'avantage de la situation qui est à un "point critique" selon ces sénateurs américains.

Les USA vont-ils livrés à l'Ukraine? La question est de nouveau au cœur des débats alors que la guerre qui a démarré en Ukraine depuis plus d'un an se poursuit inlassablement. Hier, des sénateurs américains ont remis le sujet sur la table dans une note au secrétaire à la Défense Lloyd Austin de huit sénateurs. Estimant que le conflit entre la Russie et l'Ukraine est "maintenant à un moment critique", des sénateurs estiment que livrer des chasseurs F-16 à Kiev permettrait de renverser la vapeur.

L'information concernant la lettre a été révélée par le média Politico qui a livré des extraits de la note dans sa parution sur son site. "Après avoir parlé avec des dirigeants américains, ukrainiens et étrangers travaillant pour soutenir l'Ukraine lors de la Conférence de Munich sur la sécurité le mois dernier, nous pensons que les États-Unis doivent examiner attentivement la fourniture d'avions F-16 à l'Ukraine", ont écrit les sénateurs. "Ce serait une capacité importante qui pourrait changer la donne sur le champ de bataille", poursuit la note.

Les sénateurs ont demandé à savoir ce qu'il faudrait faire pour que cette livraison soit une réalité Une manière de mettre la pression sur l'administration américaine actuelle qui jusque-là n'était pas partie pour livrer des chasseurs au régime de Zelensky. Pour rappel dans la soirée d'hier, un incident s'est produit en mer provoquant le crash d'un drone américain qui selon les autorités faisait un travail de routine. La Russie a été très rapidement accusé d'être responsable de cet incident. Chose que Moscou a rejeté catégoriquement.

« Notre drone MQ-9 menait des opérations de routine dans l'espace aérien international quand il a été intercepté et touché par un avion russe, provoquant un crash et la perte totale du ­MQ-9 », avait déclaré le général Hecker, commandant des forces aériennes en Europe, dans un communiqué largement relayé par les médias avant d'insister. « en fait, cet acte non professionnel et risqué a presque provoqué la perte des deux appareils ». Pour les Américains, il s'agit toujours d’actions agressives, « dangereuses et pourraient conduire à des erreurs de calcul et à une escalade non intentionnelle ».