Sept présumés malfrats se sont retrouvés dans les mailles des éléments de la police républicaine le vendredi 24 mars 2023. Ils ont été épinglés à Azovè dans le département du Couffo en possession de deux motos, deux plaques d’immatriculation, trois machettes, du chanvre-indien et d'autres produits prohibés. Informé que des individus résidents dans une maison située à Gbofoly seraient impliqués dans des braquages, une équipe du commissariat central d'Azovè a effectué une descente sur le lieu de résidence de ses présumés divorcés sociaux.

La perquisition de ce domicile a permis de mettre la main sur plusieurs objets dont deux motos, deux plaques d’immatriculation, trois machettes, du chanvre-indien et d'autres produits prohibés. L'une des motos retrouvées est de marque Wave S et l'autre de marque Haojue. L'une des plaques d'immatriculation de véhicules retrouvées porte le numéro AK 4295 RB et l'autre AT 4871 RB. Les 7 présumés délinquants ont été conduits au commissariat de la ville et placés en garde à vue. Ils seront présentés au Procureur de la République dans les jours à venir. Pour rappel, un présumé voleur âgé de la trentaine, a été appréhendé dans le septentrion le mercredi 08 mars dernier.