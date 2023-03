Maître Fatiou Ousman, avocat et membre du comité de défense de l’opposant, Frédéric Joël Aïvo a été reçu le mardi 21 mars 2023 en interview sur la chaîne de télévision française France 24. Il a, dans son intervention, abordé plusieurs sujets notamment la demande formulée par le Professeur du Droit constitutionnaliste béninoise concernant l’amélioration de ses conditions de détention en attendant le vote par les députés de la 9ème législature d’une loi d’amnistie ou bien la prise d’une grâce présidentielle par le Président de la République Patrice Talon.

Selon l’avocat, le Professeur Frédéric Joël Aïvo demande simplement que le gouvernement béninois à travers son ministre de la justice se souvienne d’une chose à savoir que « les droits de l’homme ne cessent pas aux portes d’une prison ». Pour Maître Fatiou Ousman, ce n'est pas parce qu'on est détenu après avoir fait l'objet « d'une condamnation inique qu’on devienne un sous homme et qu’on doit être traité de manière dégradante et inhumaine ». C’est pour cela que ce que l’ancien candidat recalé aux élections présidentielles de 2021 demande aujourd’hui également, c’est pouvoir simplement revoir ses étudiants dont il suit encore les travaux de recherche.

L’autre exigence du Professeur du droit constitutionnel, c’est pouvoir recevoir sa famille dans des conditions dignes et d’intimité minimaliste pour permettre à ce que les enfants puissent toucher et embrasser leur père et que sa femme puisse enfin depuis deux (02 )ans retrouver son mari et surtout à travers cette lettre publiée par Frédéric Aivo, il dénonce les conditions exécrables et dégradantes dans lesquelles les prisons béninoises végètent aujourd'hui. Il faut rappeler que le Professeur Joël Aïvo a été interpellé, incarcéré depuis le 15 avril 2021 et a été condamné le 7 décembre 2021 à 10 ans de réclusion pour l'atteinte à la sûreté de l’Etat par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du terrorisme (Criet). Signalons également que depuis son incarcération, le Professeur Frédéric Joël Aïvo ne cesse de dénoncer ses conditions de détention.