Le président béninois Patrice Talon a effectué une visite de travail en France, où il a été accueilli par le président Emmanuel Macron à l'Élysée. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux chefs d'État de discuter de questions importantes pour les deux pays. Le suivi de la visite au Bénin en juillet dernier a été au cœur des discussions. Les deux présidents ont notamment abordé la question du soutien aux forces armées béninoises en termes d'équipement pour la lutte contre le terrorisme, du renforcement des liens économiques, du soutien à la formation professionnelle et des projets de coopération culturelle.

En effet, le Bénin fait partie des pays du golfe de Guinée qui sont confrontés à une menace djihadiste croissante. Cette menace s'étend vers le sud depuis les pays sahéliens du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les terroristes exploitent les failles des systèmes de sécurité et cherchent à recruter des jeunes dans les zones rurales. Le soutien de la France à la sécurité du Bénin peut donc être crucial dans cette lutte contre le terrorisme. La coopération entre les deux pays dans ce domaine s'est renforcée ces dernières années.

Mais la visite de Patrice Talon en France a également permis de discuter d'autres sujets importants pour les deux pays, comme le renforcement des échanges économiques. Le Bénin est en effet un partenaire important pour la France en Afrique de l'Ouest. La coopération culturelle a également été abordée lors de cette rencontre. La France et le Bénin ont une longue histoire commune, marquée notamment par la colonisation. Mais aujourd'hui, les deux pays cherchent à construire une relation équilibrée et respectueuse, basée sur l'échange et la coopération.