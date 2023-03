Mohamed Bazoum , Président du Niger et en exercice de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) foulera le lundi 13 mars 2023 le sol béninois selon certaines sources. Tout juste à son arrivée dans la capitale économique du Bénin , le président du Niger aura un tête-à-tête avec le président du Bénin ,Patrice Talon au Palais de la Marina de Cotonou .

La visite du Président Mohamed Bazoum au Bénin rentre d'une part dans le cadre des rapports de bon voisinage qu'entretient les deux Chefs d'Etat et d'autre part les échanges bilatéraux notamment le renforcement de la coopération et les échanges économiques et ceux de l'espace communautaire que les deux personnalités vont discuter certainement à la Présidence de la République du Bénin. Il est à préciser que les Présidents Mohamed Bazoum et Patrice Talon ne manqueront pas de parler de la question du terrorisme qui sévit au niveau des frontières des deux nations.

Signalons qu' en visite de travail à Paris en France , le Président Patrice Talon a été reçu le mardi 07 mars 2023 par le président de la République française , Emmanuel Macron à l' Elysée. Les deux Chefs d'Etat ont abordé entre autres la question du soutien aux Forces de défense et de sécurité en termes d'équipement pour la lutte contre le terrorisme, du renforcement des liens économiques, du soutien à la formation professionnelle et des projets de coopération culturelle. Comme on le constate , on note une offensive diplomatique depuis quelques jours du Chef de l' Etat béninois dans la sous région et sur le plan international. Sa sortie médiatique du dimanche 05 mars 2023 sur la chaîne de télévision française LCI n'a laissé personne indifférent.