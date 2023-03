Dans son combat pour le bien-être social des personnes de la basse classe, le Caisse National de sécurité sociale (Cnss) n’entend pas s’arrêter seulement aux employeurs de l’Etat. Elle a décidé d’étendre sa couverture à toutes les couches sociales de la société. Ainsi, à travers un communiqué ce jeudi 23 mars 2023, le Directeur général de la Cnss, Appolinaire CADETE TCHINTCHIN a rappelé aux employeurs de domestiques ou "des gens de maison" qu'ils doivent les déclarer.

Jardinier, gardien, blanchisseur, cuisinier, boy ou bonne, chauffeur et cie, doivent désormais être déclarés par leurs employeurs au régime général de sécurité sociale que gère la Cnss. Selon le communiqué, les employeurs défaillants qui déclareront leur personnel domestique à la date réelle d'embauche avant la fin de cette année seront exemptés exceptionnellement du paiement des majorations de retard encourues.

Les contrevenants et autres faussaires s’exposent à des sanctions sur le plan civil et pénal car ils sont en infraction informe le communiqué signé par le patron de la CNSS qui rappelle que le défaut de déclaration et de paiement des cotisations sociales est une infraction. Lire ci-dessous le communiqué du Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale Appolinaire CADETE TCHINTCHIN.