Le nouveau sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr a rencontré le vendredi 10 mars 2023 au Stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou, les professionnels des médias, d'une part pour publier la liste des 25 joueurs qui vont affronter les Amavubi du Rwanda le 22 mars 2023 à Cotonou et le 27 mars 2023 à Kigali, d'autre part, parler de son objectif principal. Selon le technicien Franco-allemand, tous les joueurs qu'il a eu au téléphone, lui ont donné l’impression d’être très motivés.

Pour lui, aujourd’hui, c’est un nouveau départ et le Bénin a le dos au mur. Il a rassuré donc les férus du cuir rond qu'on peut compter sur tout le monde et que "tout est encore possible pour la Can ». <<Rien n’est impossible. On part avec beaucoup de retard mais, il faut y croire. On a un bon potentiel offensif. Si on gagne le prochain match tout reste ouvert>>, a-t-il déclaré. Mais, selon Gernot Rohr, l’objectif de la Fédération béninoise de football (FBF) et du ministère des sports, <<c’est de se qualifier pour la Coupe du monde 2026.>>. <<C’est aussi notre ambition >>, a-t-il lâché.

C'est pour cela que l'entraîneur national du Bénin a estimé qu'on a besoin de rêver dans le football, besoin d’objectif et de quelque chose qui va nous aider à convaincre des joueurs entre deux nationalités. C'est pourquoi, il pense que le Bénin peut encore se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (Can, Côte d'Ivoire 2023) et il y croit. Mais, il a laissé entendre que si le Bénin ne se qualifie pas pour la prochaine phase finale de la Can, « nous aurons d’autres ambitions ».