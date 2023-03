Le divorce d'un milliardaire qui a dû verser un milliard de dollars à son ex-femme après 40 ans de mariage a suscité une grande réaction de la société New-Yorkaise. L'information a été mise en lumière par le site Page Six. Caryl Englander, 69 ans, a poursuivi son ex-mari Israel Englander, milliardaire de 74 ans et mastodonte des fonds spéculatifs, alléguant qu'il avait «terrorisé» elle et sa nouvelle partenaire, une célèbre galeriste suisse, dans le but d'escroquer son ex-femme Caryl de ce à quoi elle a droit dans leur divorce.

Selon nos recoupements d'informations, leur mariage a commencé à se détériorer en 2016 après qu'Israel crédité d'une valeur de 11,3 milliards $ US a eu plusieurs fois des aventures hors mariage. Les choses ont pris une autre tournure lorsque Caryl est tombée amoureuse de sa nouvelle partenaire, une célèbre galeriste suisse de 55 ans, et a décidé de quitter Israel. Cette décision a apparemment laissé Israel «profondément humilié», en particulier parce que Caryl le quittait pour une femme à un stade avancé de leur vie.

Le divorce a finalement été réglé de commun accord et loin des regards indiscrets, après que la poursuite civile déposée par Caryl ait été mystérieusement retirée une semaine plus tard. L'avocat de Caryl a confirmé qu'elle était satisfaite du règlement et que les parties n'étaient pas autorisées à faire de commentaires. Ce qui retient toutes les attentions dans cette affaire de divorce, c'est la somme incroyable que Israel a dû verser à son ex-femme : un milliard de dollars. Cela montre à quel point les affaires de divorces peuvent coûter chères aux personnes fortunées.

Dans un tout autre registre, cette affaire de divorce d'Israel Englander et de son ex-femme Caryl a été un sujet de discussion important dans la société new-yorkaise, mettant en lumière les complexités et les défis qui peuvent surgir dans les relations à long terme, même entre des personnes incroyablement riches et puissantes. Cependant, le cas est également un rappel que les relations peuvent se terminer de manière inattendue, même après 40 ans de mariage.