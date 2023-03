Après une pause observée le mercredi 22 mars 2023 pour des raisons des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire 2023 (Bénin-Rwanda), le championnat de la 4ème division en cours dans le département de l’Ouémé a repris le mercredi 29 mars dernier avec les matchs de retard.

Au terme de la phase aller dans cette poule à cinq clubs dont As-Tam, As-Rad, Ebi Enabo, Bahson et Ofca, aucune complication pour l’heure au tableau récapitulatif. Au total dix rencontres comptant pour la phase aller, 21 buts ont été marqués. En résumé, il faut dire que l’académie As-Tam détient une attaque prolifique avec 9 buts marqués. Ainsi, des 21 buts on note un ratio de 2,1 buts par match. As-Tam compte 12 points suivi de Bahson 9, Ebi Enabo 6. As-Rad et Ofca viennent respectivement boucler la boucle avec 0 point au compteur. Les regards sont donc tournés vers la ligue qui doit statuer sur la suite de cette compétition.