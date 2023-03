Le général américain Michel Kurilla, patron du commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), a attiré l’attention sur le danger que représente une « armée » du groupe terroriste Daesh, détenue en Syrie et en Irak. Suite à une visite effectuée dans les camps et les prisons où ces derniers ainsi que leurs proches se trouvent, le haut gradé militaire a relevé un problème. « En visitant le centre de détention, j’ai vu la menace imminente posée par ce groupe de combattants détenus de l’État islamique » a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Une grande menace pour la région et au-delà »

Michel Kurilla a par ailleurs ajouté qu’ : « entre ceux qui sont détenus en Syrie et en Irak, c’est une véritable armée de l’EI en détention. S’il est libéré, ce groupe constituerait une grande menace pour la région et au-delà ». Notons que les propos du général américain s’inscrivent dans le même sens que ceux du Centcom, qui avaient rapporté les propos des administrateurs de la prison de Ghwayran et des forces démocratiques syriennes. Ces derniers ont décrit l’armée de Daesh et les proches de ses membres comme des gens « impénitents, susceptibles de se radicaliser davantage […] et comme une bombe à retardement ». Pour rappel, il y a quelques mois, les forces américaines avaient tué un dirigeant de Daesh dans un raid en Syrie.

L’annonce de l’opération avait été faite par la télévision d’état syrienne qui précise qu’elle avait eu lieu dans une zone tenue par les forces fidèles au président Bachar al-Assad. L’opération s'était précisément déroulée dans le village de Muluk Saray, dans la province de Hasakeh, dans le nord-est du pays. D’après le bilan qui avait été fait par les médias syriens, un mort avait été enregistré et plusieurs autres personnes capturées. Dans une interview accordée par le porte-parole du Commandement central des États-Unis, le colonel Joseph Buccino, au média anglais Reuters, un membre de l’État Islamique était la cible de cette opération. « L'opération aéroportée visait un chef clé de l'EI présent dans les zones contrôlées par le gouvernement syrien. Elle a été un succès », avait rapporté Reuters.