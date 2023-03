Le monde de la musique rock est en deuil. Le célèbre guitariste Wayne Swinny, l'un des membres fondateurs de Saliva est malheureusement décédé dans la journée d'hier mercredi 22 Mars 2023. Swinny est décédé à l'âge de 59 ans des suites d'une hémorragie cérébrale spontanée, alors que le groupe était en tournée. La nouvelle a été annoncée par son groupe Saliva sur leur page Facebook officielle.

"C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre frère Wayne Swinny", a déclaré le groupe. "Wayne est décédé cet après-midi d'une hémorragie cérébrale spontanée alors que nous étions en tournée. Wayne manquera à tous ceux qui l'ont connu. Les détails des arrangements funéraires seront annoncés sous peu. Nous t'aimons Wayne", poursuit son groupe sur le réseau social. Le décès de Swinny a été un choc pour la communauté de la musique rock, car il était un guitariste talentueux et respecté, ainsi qu'un membre fondateur de Saliva. Le groupe a connu un grand succès dans les années 2000, avec des tubes tels que "Click Click Boom", "Always", "Rest in Pieces" et "Ladies and Gentlemen".

Les fans et les collègues musiciens ont rapidement réagi à la nouvelle du décès de Swinny sur les réseaux sociaux, exprimant leur tristesse et leur choc face à cette nouvelle. Le compte Instagram officiel de Saliva a publié une photo en noir et blanc de Swinny sur scène, avec en commentaire "Je t'aime mon frère", en hommage au guitariste décédé. Le décès de Wayne Swinny est une perte immense pour la communauté de la musique rock et pour tous ceux qui ont apprécié la musique de Saliva. Ses talents de guitariste et son apport au groupe vont certainement cruellement manqué aux fans du monde du Rock.